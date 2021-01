Færdig: Country-legende trækker sig tilbage

Country-legenden og skuespilleren med det nordisk-klingende navn Kris Kristofferson er gået på pension efter mere end 50 år i enterainment-branchen.

Det fortæller Kristoffersons manger ifølge Variety.

Han valgte faktisk at trække sig tilbage sidste år, men i modsætning til andre skuespillere og sangere, der trækker stikket under stor mediebevågenhed, holdt Kris Kristofferson det for sig selv og sin nærmeste familie og team.

Det blev først offentligt kendt, da der blev udsendt en pressemeddelelse onsdag i denne uge.

- Det var ikke noget højtråbende som 'jeg går på pension nu! Jeg gider det ikke mere!'. Det var en udvikling, og det føltes bare naturligt, fortæller Kristoffersons manager, Tamara Saviano.

- Der var ingen stor forandring. Det var mere 'hvad skal vi gøre nu?' Vi er midt i en pandemi - 'Lad os gå på pension'. Kris bliver ældre. Han er 84. Det føltes ikke, som det helt store for os. Det er derfor, der ikke var nogen stor offentliggørelse af det.

Den 84-årige sanger, hvis bedsteforældre immigrerede til USA fra Sverige, var ikke klar over, at han ville gå på pension, da han spillede sin sidste live-optræden i januar 2020 på krydstogt-festivalen Outlaw Country Cruise.

Kris Kristofferson & The Strangers spillede i 2019 på den fynske festival Heartland. Foto: Per Lange

Han havde planlagt koncerter i marts, men de var blevet aflyst grundet coronapandemien.

I sin aktive karriere nåede Kris Kristofferson at udgive 18 studiealbum, mens han medvirkede i mere end 60 film og serier, hvor det også blev til en Golden Globe-pris.

For sin musik har han i alt vundet fire Grammy Awards. I 2014 modtog han den fjerde og sidste Grammy Lifetime Achievement Award, der er en hæderspris, der gives til musikere, der gennem deres karriere i særlig grad har bidraget særligt kreativt til musikken.

Samme hæderspris er også givet til enorme navne som Elvis Presley, Bob Dylan, The Beatles og The Rolling Stones.

