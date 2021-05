Færdig med alkohol

Michael Caine har besluttet sig for at leve lidt længere - og derfor dropper han alkohol

Børnebørn er jo som bekendt livets dessert.

Det har skuespilleren Michael Caine så sandelig sandet, og derfor har han besluttet sig for at gøre alt for, at han kan få mest mulig tid sammen med de tre børnebørn,

I 2017 var 'Batman'-skuespilleren gennem et større vægttab og skruede meget ned for sit indtag af alkohol, fordi han frygtede, at han kunne udvikle kræft.

Til Candis magazine fortæller han nu, at helt har droppet alkoholen.

- Jeg har besluttet mig for at leve lidt længere. Jeg har skåret helt ned på alkoholen, og jeg har et ny syn på livet. Jeg troede ikke, at jeg ville få børnebørn, og nu har jeg så tre. De er min ungdommenskilde, og de har givet mig så meget lykke i livet, fortæller han.

Faktisk er de tre børn mere betydningsfulde, end noget andet skuespilleren har opnået.

- Jeg har haft flere højdepunkter i mit liv. Jeg har vundet to Oscars, og jeg er udnævnt til ridder. Jeg troede, at det ikke kunne blive bedre end det, men mine børnebørn er bedre end alt.

Michael Caine har to døtre.

Dominique på 65 fra sit første ægteskab med skuespilleren Patricia Haines og Natascha på 48 fra sit ægteskab med Shakira Baksh, som han stadig er sammen med.