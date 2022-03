Færdig med at suge maven ind

Efter mere end 40 år på det hvide lærred har den amerikanske skuespiller Jamie Lee Curtis nu fået nok af de skønhedsidealer, man som skuespiller kan møde på filmset.

I et opslag på Instagram har 63-årige Curtis været ved tasterne for at gøre opmærksom på, hvor ofte man som skuespiller bliver bedt om at skjule, hvordan man i virkeligheden ser ud.

'Der er en industri i verden - en milliard-dollar, trilliard-dollar industri - i at skjule ting', skriver hun og oplister herefter en række remedier, man bruger i filmindustrien for at ændre skuespillernes udseende.

I forbindelse med indspilningen af den kommende film 'Everything Everywhere All at Once', hvor Jamie Lee Curtis spiller en af hovedrollerne, havde hun således et krav.

'Min instruktion til alle var: Jeg vil ikke skjule noget som helst. Jeg har suget min mave ind, siden jeg var 11, hvor man begynder at blive opmærksom på drenge og kroppe, og bukserne er super-stramme', skriver hun og fortsætter:

'Jeg tog derfor en meget bestemt beslutning om, at jeg ville slappe af i alle de muskler, som jeg hidtil har spændt for at skjule virkeligheden. Det var mit mål. Jeg har aldrig følt mig så fri, kreativt og fysisk.'

Færdig med nøgenscener

For nylig meddelte Jamie Lee Curtis desuden, at hun har fortrudt, at hun i karrierens spæde begyndelse sagde ja til nøgenscener, og at hun aldrig vil gøre det igen.

- Jeg ville ikke gøre det i dag. Det er den sidste ting, jeg ville gøre. Jeg har også været gift i 37 år. Dengang var jeg ikke gift. Jeg har børn. Jeg ville ikke gøre det, sagde hun i et interview tidligere på måneden.