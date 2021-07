Færdig med Britney: Siger op

Siden midten af 90'erne har Larry Rudolph stået ved popstjernen Britney Spears' side som hendes manager i tykt og tyndt.

Men det er slut nu.

Som konsekvens af striden om Britney Spears' værgemål, har hendes højre hånd valgt at sige op som manager og trække sig fra hendes professionelle hold.

Det skriver Deadline.

'Det er over to et halvt år siden, at Britney og jeg sidste gang kommunikerede, og her informerede hun mig om, at hun ville tage en pause fra at arbejde', fremgår det af et brev fra Rudolph, der blandt andet er sendt til retten, hvor sagen om værgemålet diskuteres.

'Tidligere i dag er jeg så blevet gjort opmærksom på, at Britney Spears har luftet sine intentioner om at gå officielt på pension', lyder det fra Rudolph.

Rudolph fortæller, at han i den forbindelse har valgt at gøre, hvad han mener, er i Britneys bedste interesse.

'Som hendes manager mener jeg, at det er i Britneys interesse, at jeg trækker mig fra hendes hold, idet der ikke længere er brug for mine professionelle ydelser', lyder det fra Rudolph.

Rudolph har hjulpet Britney Spears og har guidet hende i hendes karriere siden 1995 og til toppen af hitlisterne med blandt andet 'Baby One More Time'. og 'Toxic'.

De to har i mange år været uadskillelige og har også været gode venner.

Rudolph har valgt at trække sig fra Britneys team. Foto: Gade Ginsberg/Getty Images

Vil ud af værgemål

Britney talte for to uger siden om værgemålet i retten og fortalte, hvor svært det havde været for hende.

Under retsmødet tryglede den 39-årige popstjerne om at få sit liv tilbage, efter hun siden 2008 har været underlagt et værgemål af sin far, James Spears.

- Dette værgemål har gjort mere skade på mig, end det har gavnet, sagde Spears på en videoforbindelse i en 20 minutter lang og følelsesladet udtalelse.

- Jeg fortjener at få et liv, sagde hun og fortalte videre, at værgemålet blandt andet har betydet, at hun har været tvunget til at tage medicin, ikke at gifte sig eller få flere børn, selvom hun inderligt ønsker det.

Siden har en dommer dog afvist at ophæve værgemålet.