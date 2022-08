Færdig med flerkoneri: Derfor gik jeg

Realitydeltageren Kody Brown, der lever i et såkaldt polyamorøst ægteskab, er det seneste år gået fra at have fire koner til tre.

Det skete da Christine Brown, som Kody Brown havde været sammen med i mere end 25 år, valgte at forlade sin mand.

Nu sætter hun for første gang ord på, hvad det var, der fik hende til at forlade ham.

Det sker i et længere interview med People.

Tilbage i efteråret 2020, hvor coronapandemien raserede, skulle deres ene datter, Ysabel, have en rygoperation, der fandt sted i en anden stat.

Kody valgte at blive hjemme grundet rejserestriktioner, og det knuste Ysabels hjerte, fortæller Christine Brown, som videre uddyber, at det i flere år var gået dårligt mellem parret.

Forholdet manglede 'kærlighed', 'engagement' og 'tillid', siger Christine Brown.

Men det var på hospitalet med Ysabel, hvor flere personer havde bemærket, at Kody Brown ikke var med, at Christine Brown fik det, hun beskriver som et wake-up-call.

- Det var et godt wake-up-call. Jeg skulle selvfølgelig have haft ham der, for det havde Ysabel brug for. Men jeg havde ikke længere selv brug for ham, fortæller hun.

Kody Brown har nu tre koner. Foto: TLC

Svær beslutning

Kody og Christine Brown har i alt seks børn sammen, og man har kunnet følge med i deres liv i programmet 'Sister Wives' på kanalen TLC.

Det var Christine Brown, der sidste år på Instagram offentliggjorde, at parret efter 25 år skulle hver til sit.

'Efter mere end 25 år sammen er Kody og jeg vokset fra hinanden, og jeg har taget den svære beslutning at forlade ham' skrev hun blandt andet.

Kody Brown var ligeledes ved ved tasterne for at bekræfte bruddet. Her lagde han ikke skjul på, at han var ked af det.

'Christines beslutning om at forlade mig har gjort mig meget trist. Vi har haft mange gode år sammen, og jeg har stor respekt og beundring for hende. Selvom vi nu tager forskellige veje, så vil vi altid blive ved med at være dedikerede forældre,' skrev han dengang.

De to giftede sig i 1994. På daværende tidspunkt havde Kody Brown allerede konerne Meri og Janelle.

I 2010 kom også Robyn til, og dermed fik Kody Brown sig en fjerde kone.