Færdig på Instagram

Britney Spears har delt det meste på Instagram,. Alt lige fra billeder af sig selv med meget lidt tøj på til opslag om sin familie.

Men nu er begge dele fortid. Popstjernens konto er i hvert fald forsvundet fra Instagram.

Sletning sker kun ganske kort tid efter, at verdensstjernen giftede sig med Sam Asghari. Det var et bryllup præget af mindre kaos, da Britney Spears' eksmand dukkede op og blev anholdt.

Sidst, Britney Spears trak stikket fra Instagram, var tilbage i marts. Dengang skabte det stor mystik, at hun pludselig forsvandt fra mediet. Inden da havde Spears også trukket stikket i september 2021. Også der skabte det stor mystik og Spears advokat endte med at være ude at forklare, hvorfor Spears havde valgt at lukke sin Instagram.

Ifølge advokaten var det dengang Britney Spears selv, der havde slettet kontoen, fordi hun ønskede at tage en pause fra sociale medier. Om det også er tilfældet denne gang, er endnu uvis.

Nygift

Familien Spears er ikke ligefrem kendt for at være den mest kærlige familie, derfor kom det måske ikke som et chok, at Britney Spears ikke havde inviteret nogen af sine forældre til sit bryllup. Ligesom Britney også har været ude at sige, at hendes bror, Bryan Spears, heller ikke var inviteret, som han ellers påstod, at han var.

Til gengæld talte gæstelisten blandt andre Madonna og Paris Hilton.

