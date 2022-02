Færdige med hinanden

Det var i begyndelsen af det nye år, at Kanye West, der går under kunstnernavnet 'Ye', og skuespillerinden Julia Fox kunne afsløre deres spirende kærlighed til hinanden.

Kærligheden varede dog ikke længe, eftersom den inden valentinsdag brast i kølvandet på den storm, der har raset på de sociale medier, hvor Kanye langer ud efter ekskonen Kim Kardashian og hendes nye kæreste, Pete Davidson.

Rapperen har tilmed visualiseret den offentlige kamp med et photoshoppet billede af 'Captain America'-plakaten.

Bruddet mellem det celebre par bliver bekræftet af en talsperson for den 32-årige skuespiller til magasinet In Touch

'Julia og Kanye forbliver gode venner og samarbejdspartnere, men de er ikke længere sammen', lyder det fra talspersonen.

Giftigt forhold

Til trods for de hårde angreb på mod sin ekskone og hendes nye kæreste, vendte Kanye dog på en tallerken kort efter i et opslag på Instagram, hvor han til et billede af ham, Kim og deres fire børn skrev: 'Kære gud, please bring vores familie sammen igen.'

Det er da heller ikke første gang, at 'Ye' skulle have kommet med sådanne håbefulde kærlighedserklæringer til sin ekskone efter skilsmissen. Men det er første gang, mens han datede den smukke, mørkhåede skuespillerinde. Og tilsyneladende også sidste.

Den giftige og omskiftelige dynamik mellem Kim og Kanye har fået Julia Fox til at melde sig ud af kampen, én gang for alle, og af den grund har hun også i weekenden slettet alle opslag, der havde med Kanye at gøre, fra sin Instagram-profil.