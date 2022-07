Færdige med hinanden

'Begyndelsen er ofte den bedste del af kærligheden'

Sådan skrev den amerikanske skuespiller og model Kate Bosworth i et opslag på Instagram, hvor hun annoncerede, at hun og skuespilleren Michael Polish skulle skilles.

Og nu - her et år efter - er deres forhold endegyldigt slut, og en ny begyndelse kan starte. Bosworth har nemlig indgivet skilsmissepapierne, skriver Entertainment Tonight.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En ny begyndelse på kærligheden er allerede startet for Kate Bosworth. Foto: Richard Shotwell/Ritzau Scanpix

Bosworth har dog allerede fået en ny begyndelse på kærligheden. Den amerikanske skuespiller og model danner nemlig par med skuespilleren Justin Long.

Kate Bosworth var sammen med Michal Polish i 10 år og gift i de 8 af dem. De mødte hinanden under indspilningen af filmen 'Big Sur'.

Annonce:

Det forhenværende par har ingen børn sammen, men Polish har en datter fra et tidligere forhold, som Bosworth har fungeret som bonusmor for. Hvilket Bosworth før beskrivet som 'den største uventede gave' i sit liv til mediet Flaunt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Man skal have jord i hovedet for at melde sig til 'Ex on the beach' mener én af årets deltagere. Hør mere i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.