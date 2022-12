Faldt i igen: Dulmede skilsmissesorger med alkohol

Drew Barrymore, der var misbruger som ung, indrømmer nu, at hun kom igennem et svært brud med sin mand i 2016 ved hjælp af alkohol og måtte sande, at hun atter kom ud, hvor hun ikke kunne bunde

Drew Barrymore brød igennem som barneskuespiller i Steven Spielbergs 'E.T.' som blot syvårig i 1982, men berømmelsen kunne hun ikke kapere, så hun begyndte at tage kokain og drikke heftigt, allerede da hun var barn.

Som teenager havde hun to ophold på afvænningsklinikker - den ene for stof- og alkoholmisbrug og den anden for et selvmordsforsøg - alt sammen før hun var 15.

Men selv om hun havde været tørlagt og clean i mange år, kunne stjernen alligevel ikke holde nallerne væk fra alkoholen, da hun blev skilt i 2016 fra Will Kopelman, som hun har to børn sammen med.

Det skriver Los Angeles Times.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Skilsmissen fra Will Kopelman (th.) fik Drew Barrymore til et genoptage drikkeriet, der sammen med kokainmisbrug ellers var ved at ødelægge hende totalt som barn og teenager. Foto: Ritzau Scanpix

Læs også: Husker du de store Hollywood-comebacks?

Annonce:

- Der var ingen skandale, intet gik galt, men det gør det sværere og mere forvirrende, fordi der ikke er den dér ting at pege på. Vi prøvede så hårdt at få det til at fungere. En ven sagde til mig: 'Skilsmisse er en drøms død.' Det er præcis, hvad det føles som. Det nedbrød mig. Jeg knækkede, siger hun, og fortsætter:

- Det blev en konstant ting for mig at drikke. Som om, du ikke kan ændre dig. Du er for svag og ude af stand til at gøre, hvad der er bedst for dig. Du bliver ved med at tænke, du kan mestre det, men det får alligevel has på dig, siger Drew Barrymore.

Hun formåede senere at komme ud af det igen - bl.a. fordi hun fik nye projekter at kaste sig over i form at sit eget talkshow 'The Drew Barrymore Show', der 'gav hende noget at tro på igen og hjalp hende med at hele'.

Drew Barrymore har været gift to gange tidligere. Først var hun fra 1994 til 1995 smedet sammen med Jeremy Thomas. I 2001 blev hun så gift med Tom Green, men også det ægteskab var slut året efter.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvad var årets største drama i Realityland? Det taler Jeppe Risager, Marco Harry og Mie Fitness om i ugens udgave af 'Der er brev!'. Lyt med her: