Faldt om på scenen: Nu vælter kritikken ind

Tirsdag aften udspillede der sig noget af et drama på svensk tv.

Her faldt countrysangeren David Ritschard om på direkte tv undervejs i fællessangsprogrammet 'Allsåang på Skansen'.

Efter kollapset spurgte vært Pernilla Wahlgren, om programmet skulle afbrydes eller fortsætte.

- Jeg tror, vi bliver nødt til at afbryde her, lød det fra værten på scenen.

Udsendelsen fortsatte dog alligevel ufortrødent.

Det får nu flere til at rette skarp kritik af SVT, der står for produktionen af programmet.

I en kronik af den svenske journalist Johan Lindqvist i Göteborgs-Posten langer han kraftigt ud efter SVT og deres beslutning om at fortsætte programmet trods den dramatiske hændelse.

'Ritschard vakler, svajer, sveder og hans øjne flakker, når Pernilla Wahlgren forsøger at interviewe ham. Så falder han sammen, lægger sig ned og skal løftes væk. Det er dramatiske, grimme billeder', lyder det fra den svenske journalist.

Han fortsætter:

'SVT skulle naturligvis aldrig have sluppet ham ud foran publikum og kamera. Jeg vil ikke se endnu en artist, som brænder sammen i rampelyset. SVT's personale skulle virkelig have haft bedre kontrol med situationen. Det er deres ansvar at tage hånd om og tjekke deres artister', lyder det videre.

David Ritschard har det efter omstændighederne godt. Han skal efter planen spille i Danmark om få dage. Foto: 10070 Jessica Gow/Ritzau Scanpix

Vigtigt at han har det godt

SVT har siden svaret på kritikken, som er væltet ind fra flere kanter.

'Det vigtigste for os lige nu er, at han har det godt. Vi kan ikke kommentere mere på nuværende tidspunkt. Alt kan ske live, og vi forsøgte at håndtere det på den bedst mulige måde. Vi forstod hurtigt, at det ikke var livstruende, siger Haida Jamshidi, der er executive producer hos SVT, til Expressen.

De har tidligere også forklaret, at David Ritschard har det godt efter omstændighederne.

'Vi ved faktisk ikke rigtig, hvad der skete, eller hvorfor han kollapsede. Men vi giver ham al den støtte, han har brug for. Nu har han det bedre,' skriver Haida Jamshidi fra tv-stationen i en sms til Aftonbladet.

Countrysangeren blev båret fra scenen, og showet fortsatte. Foto: 10070 Jessica Gow/Ritzau Scanpix

Båret ud

Den 34-årige countrystjerne blev båret ud, mens showet fortsatte. Kort efter kunne Pernilla Wahlgren dog fortælle fra scenen, at David Ritschard havde det godt, og at der blev taget hånd om ham.

Værten har efterfølgende forklaret, at hendes første tanke var at hjælpe stjernen på benene igen, da hun så, at han var kollapset.

- Men da jeg gik hen (til ham, red.), så jeg, at han var besvimet og blev meget bekymret. Samtidig hørte jeg i mit øre, at programmet ville fortsætte, fortalte Wahlgren til Aftonbladet.

David Ritschard er i forbindelse med udgivelsen af sit andet album, 'Blåbärskungen', blevet udråbt til 'kongen af Sverige' af Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo.

Efter planen skal David Ritschard optræde på Tønder Festival i Danmark om godt en uge.