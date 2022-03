Familie i angreb: Din taber!

Deepti Vampatis søskende har hendes ryg uanset hvad.

Under fredagens sæsonfinale af 'Love Is Blind' besluttede Vampati, 31, at afbryde brylluppet med Abhishek 'Shake' Chatterjee, 33, og dermed vinkede eksparret farvel til en fælles fremtid som ægtespar.

Det er en beslutning, som den unge kvindes familie i den grad støtter hende i.

'Ooooh wee, hvilken rutsjebanetur af en sæson. Deepu, vi er SÅ utrolig stolte af dig!!! Vi har set dig vokse til en så utrolig og smuk kvinde; du har inspireret så mange mennesker til at indse deres selvværd og kræve, hvad de fortjener, og nøjes med intet mindre,' står der i et Instagram-opslag fra Vampatis bror Sunny og hans partner, Hina Merchant Vempati, på vegne af hele familien.

'Vi ville ønske, at du ikke valgte den klovn, men på trods af hans barnlighed bar du dig selv med ynde og fortsatte med at se det gode i mennesker. Vi er så forbandet stolte af at kalde dig vores lillesøster, og du skal vide, at vi er der for dig altid,' lød det videre, inden der blev skruet op for den hårde tone:

'Shake, bror, du er en taber!'

Ingen fysisk tiltrækning

Familien til realitydeltageren var især hårdt ramt af de udtalelser, hendes eksforlovede udtalte i programmet, hvor han blandt andet kritiserede hendes krop for åben skærm og gav udtryk for, at han ikke var fysisk tiltrukket af Vempati.

'På trods af dine bestræbelser på at lade som om, at det hele var på grund af 'redigeringen', tvang ingen dig til at sige disse ord. Vi bød dig velkommen i vores hjem, og du så det som en mulighed for at slå ned på os; så tilgiv mig, hvis jeg ikke er sympatisk over for dig og det had, du modtager. Held og lykke med resten af dit liv og hold dig fucking væk fra min søster,' fortsætter det lange opslag.

Vempati reagerede herefter på sin families kærlighedserklæring med følgende besked på Instagram:

'Kærligheden og støtten fra min familie er uovertruffen'.

Sæson to af 'Love is Blind' kan ses på Netflix.