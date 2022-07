Familie i chok: Datter skal giftes med R. Kelly

Den er god nok.

R. Kelly med det borgerlige navn Robert Sylvester Kelly, der for knap to uger siden blev idømt 30 års fængsel for en lang række seksuelle overgreb mod børn, er blevet forlovet med Joycelyn Savage.

Det skriver flere medier, heriblandt Page Six og TMZ.

Begge medier har læst det juridiske dokument, som R. Kellys forlovede, Joycelyn Savage, skrev til dommer Ann Donnelly, inden domsafsigelsen ved retten i New York 29. juni.

'Mit navn er Joycelyn Savage, og jeg er Robert Kellys forlovede', skrev den 26-årige kvinde, der fandt sammen med R. Kelly som 19-årig.

'Jeg skriver dette brev til støtte for Robert (R. Kelly, red.) forud for hans domsafsigelse, så jeg kan forklare retten, at jeg ikke er det offer, som regeringen har fremstillet mig som'.

Page Six beretter, at Joycelyn Savage sendte brevet til dommeren 13. juni - altså 16 dage før R. Kelly blev dømt.

Familie har ingen kontakt

Gerald Griggs, der er advokat for Joycelyn Savages forældre, fortæller til TMZ, at R. Kellys kommende ægtefælle ikke har gjort sine forældre bekendt med forlovelsen.

Yderligere fortæller advokaten, at familien ikke har haft nogen kontakt med Joycelyn Savage, siden hun fandt sammen R. Kelly.

Derudover undrer advokaten sig over, at 26-årige Joycelyn Savage ikke vidnede om forlovelsen i retten, men berettede om kærligheden i brevet.

Gerald Griggs beretter i øvrigt, at forældrene tvivler på hele forlovelseshistorien og ønsker at blive genforenet med deres datter.

R. Kelly er blevet idømt 30 års fængsel for menneskehandel og seksuelt misbrug af børn. Foto: Jane Rosenberg/Ritzau Scanpix

30 år bag tremmer

Ifølge det juridiske dokument skrev Joycelyn Savage altså brevet i håb om en mildere straf til R. Kelly, som hun var sammen med, da hun var 19 år gammel.

Men 55-årige R. Kelly endte med 30 års fængsel, hvilket var hårdere end minimumstraffen.

Sangeren bag superhittet 'I Believe I Can Fly' blev i 2019 varetægtsfængslet efter flere års beskyldninger om menneskehandel og seksuelt misbrug af børn.

Det var dokumentaren 'Surviving R. Kelly', der satte gang i al R.Kelly-balladen.

I øjeblikket står den tidligere Grammy-vinder til at komme ud i det fri i 2052. Her vil han altså være 85 år gammel.

Men straffen kan muligvis blive forlænget. For R. Kelly skal for retten i Chicago til august, hvor han er anklaget for besiddelse af børneporno.

Sangeren blev dømt skyldig i efteråret, men det var først i slutningen af juni, at straffen blev udmålt. Forstå hele sagen om R. Kelly i videoen nedenunder.