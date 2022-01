Familiedramaet fortsætter: Modtager dødstrusler

De seneste dage har en ny konflikt i familien Spears trukket overskrifter i alverdens medier.

Denne gang er det de to søstre Jamie Lynn Spears og Britney Spears, der er omdrejningspunktet.

Jamie Lynn Spears, der inden længe udkommer med en bog om sit liv, fortalte tidligere på ugen i et interview, at hun altid har gjort, hvad hun kunne for sin søster i forbindelse med hendes værgemål.

Siden har Britney Spears taget til genmæle og fortalt, at ingen af hendes familiemedlemmer nogensinde har været der for hende. Og det har nu fået Jamie Lynn Spears til tasterne.

I et længere opslag på Instagram skriver hun, at hun snart er ved at være træt af sin søsters udfald.

'Brit, jeg vil altid være her, og du ved, at bag scenen har jeg altid været der. Det er udmattende, når vores private samtaler og beskeder ikke matcher det, du lægger ud på sociale medier', skriver hun og understreger, at hun bakker sin søster op.

'Absolut ikke sandt'

Alligevel har hun behov for at sige fra over for de usandheder, Britney Spears ifølge hende udbreder, fordi det har voldsomme konsekvenser for hende og hendes familie.

'Helt ærligt, så er de ting, der bliver sagt, absolut ikke sande, og det er jeg nødt til at gøre klart, fordi det bliver sværere og sværere at forklare min ældste datter, hvorfor vores familie bliver ved med at få dødstrusler som et resultat af hendes mosters usammenhængende og anklagende opslag, især når vi ved, at hun kunne fortælle sandheden og få stoppet det hele på et sekund, hvis hun ville', skriver Jamie Lynn Spears videre.

Britney Spears har anklaget sin søster for, at hun med sin bog vil forsøge at profitere på Britneys ulykke, men det afviser Jamie Lynn Spears blankt. Hun afslutter sit opslag med en kærlighedserklæring til søsteren.

'Uanset hvad der sker, vil jeg altid elske min storesøster og være der for hende. Det er tid til at slutte det usunde kaos, der har styret mit liv alt for længe', lyder det.

Ekstra Bladet har skrevet om Britney Spears' forvandling fra popprinsesse til umyndiggørelse, som du kan læse her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------