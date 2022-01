Familien er knust

Fredag blev det offentliggjort, at den ikoniske skuespiller Sidney Poitier er død i en alder af 94 år.

Nu tager hans familie bladet fra munden og beskriver den sorg, de går igennem i kølvandet på tabet af deres far, bedstefar og oldefar.

Det sker i en udtalelse til People fra manageren Maria Buxbaum på vegne af familien.

'Der er ingen ord, der kan beskrive den dybe følelse af tab og tristhed, som vi føler lige nu. Vi er så taknemmelige for, at han (Poitier, red.) fik muligheden for at bruge sin sidste dag omgivet af familie og venner', lyder det fra familien.

'For os var Sidney Poitier ikke bare en fantastisk skuespiller, aktivist og en mand, der var fuld af så meget ynde og moral. Han var også en hengiven og kærlig ægtemand, en støttende og tilbedende far, og en mand, der altid satte sin familie først', skriver familien videre.

Vores lys

Familien lægger ikke skjul på, at der nu er et tomrum i deres liv, som de ikke ved, hvordan de skal udfylde.

'Han er vores ledende lys, som lyste vores liv op med kærlighed. Hans smil var helende, hans kram var de varmeste, og hans latter var smittende. Vi gik altid til ham for at få et klogt råd og trøst, og at han nu er fraværende føles som et gigantisk hul i vores familie og i vores hjerter', lyder det fra familien, der fortsætter:

'Selvom han ikke længere er her med os, vil hans smukke sjæl fortsætte med at guide og inspirere os. Han vil leve videre i os, i sine børnebørn og oldebørn - i hvert grin, i hvert nysgerrigt møde, i hver handling, hvor der er passion og venlighed'.

Samtidig sender familien en stor tak for alle de hilsner, de har modtaget i forbindelse med tabet af Poitier.

'Hans minde vil leve videre i verden, og han vil blive ved med at inspirere. Ikke bare med sit fantastiske arbejde, men endnu mere med sin menneskelighed', lyder det i udtalelsen, inden den bliver rundet af:

'Vi vil gerne udtrykke vores dybeste taknemmelighed over al den kærlighed, vi har modtaget rundt omkring fra verden. Der er så mange, der har været rørt af vores fars ekstraordinære liv, hans ordentlighed og hans respekt for den menige mand. Hans tro på menneskeheden blegnede aldrig, så I skal vide, at for al den kærlighed I viste ham, at han også elskede jer'.

Sidney Poitier efterlader sig ud over børnebørn og oldebørn seks børn.