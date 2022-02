Familien i angreb: Sagsøger myndighederne

Bob Sagets enke, Kelly Rizzo, og parrets tre døtre lægger nu sag an mod politichefen i Orange County og retsmedicinerne i håb om, at den yderligere efterforskning af hans død holdes hemmelig for offentligheden.

Det skriver en række internationale medier, heriblandt CNN.

65-årige Saget blev fundet død på sit hotelværelse i Orlando, Florida, i sidste måned. Retsmedicinerne fastslog herefter, at dødsfaldet skyldtes et uheld, efter den amerikanske komiker og skuespiller højst sandsynligt var faldet og havde slået hovedet.

Familien hævder nu, at frigivelsen af fotografier, videooptagelser, lydoptagelser og diverse andre oplysninger vil få dem til at 'lide uoprettelig skade i form af ekstrem psykisk smerte, angst og følelsesmæssig nød', hvorfor det bør stoppes.

Privatlivets fred

Sagets familieadvokat, Brian Bieber, fortæller til CNN, at søgsmålet blev indgivet for at 'forhindre offentliggørelse af fotografier eller videoer af Mr. Saget udført af myndighederne under deres efterforskning'.

'Fakta om undersøgelsen bør offentliggøres, men materialer bør forblive private af respekt for hr. Saget og hans families værdighed. Det er meget enkelt fra et menneskeligt og juridisk synspunkt, at familiens ret til privatliv opvejer offentlighedens interesse i forhold til videregivelse af disse følsomme materialer,' fortsætter han.

Her ses Bob Saget sammen med sin kone Kelly Rizzo samt døtrene Lara Saget og Aubrey Saget. Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

CNN har rakt ud til politimyndigheden i Orange County og retsmedicinernes kontor for at få en kommentar til retssagen, men de er ikke vendt tilbage på mediets henvendelser.

Obduktionsrapports sandheder

Obduktionsrapporten viste, at Bob Saget var smittet med corona, selvom han som bekendt døde af en hovedskade efter et fald.

Derudover kom det frem, at han havde et forstørret hjerte, ligesom der ifølge rapporten blev fundet medicin i blodet, som tages mod anfald, panikangst og angst.

Saget var i mange år aktiv standup-komiker, men blev for alvor verdensstjerne som familiefaren Danny Tanner i 90'er-serien 'Full House' - kendt som 'Hænderne Fulde' på dansk.

