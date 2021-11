Familien i modangreb

Efter filmfotografen Halyna Hutchins på tragisk vis mistede livet under optagelserne til westernfilmen 'Rust', har enkemanden Matthew Hutchins angiveligt allieret sig med et advokatfirma, der til dagligt specialiserer sig i personskader og uagtsomt manddrab.

Der har tidligere været tale om et civilt søgsmål om uagtsomt manddrab fra den efterladte familie, og ifølge mediet TMZ forbereder de sig nu på at indgive et søgsmål, hvor flere vil blive tiltalt i sagen.

På billedet ses Alec Baldwin sammen med Matthew Hutchins og hans niårige søn, han havde sammen med Halyna Hutchins. Foto: Ritzau Scanpix/Sanc

Uheldet skete, da skuespiller Alec Baldwin og filmholdet var ved at filme en scene til westernfilmen 'Rust', hvor Baldwin fik overrakt en Colt-revolver af en assisterende instruktør med klar besked om, at våbnet ikke var ladt med skarp ammunition.

Men det var rekvisitpistolen, der med med ét skarpt skud, dræbte kvinden.

Sikkerhed er førsteprioritet

24-årige Hannah Gutierrez-Reed, der var våbeninspektør på filmen, har også ansat advokater i sagen.

'Sikkerhed er Hannahs førsteprioritet på filmsettet', lyder det fra advokaterne, der fortæller, at Hannah Gutierrez-Reed insisterer på, at hun tjekkede våbnet og sikrede sig, at der ikke var skarpe patroner i.

Via advokaterne skyder Hannah Gutierrez-Reed skylden på cheferne på filmen, der ikke har givet hende forudsætninger for at klare jobbet ordentligt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------