Familien mindes Naya Rivera

Naya Rivera forsvandt 8. juli 2020 på en bådtur med sin fireårige søn, Josey, på søen Lake Piru i nærheden af Los Angeles. Efter en uges intens eftersøgning blev hendes lig fundet i søen.

Et år efter markerer Glee-skuespillerens søster og mor hendes dødsdag. I et sårbart interview til 'Good Morning America', fortæller de, at sorgen er uudholdeligt, og at de savner Naya Rivera hver dag.

- Sommetider er vi bange for, at sorgen bliver så tung, at vi kan frygte for os selv, for det er virkelig hårdt, fortæller Yolanda Previtire, der er mor til Naya Rivera.

- Der er ingen ord, der kan beskrive, hvad vi går igennem. Alt vi ved med sikkerhed er, at vi har hinanden, siger en knust Yolanda Previtire, der har svært ved at holde tårene tilbage.

Hun fortæller også, at hun ofte mærker en energi fra den afdøde datter, der fortæller hende, at hun skal være glad og ikke bekymre sig.

Naya Riveras lillesøster Nickayla beskriver også savnet stort, og ønsker at hun kunne gå tilbage i tiden og være tættere med sin søster.