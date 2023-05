Familien raser mod 'fake news': Har været udskrevet i flere uger

Tidligere på ugen fortalte en side på sociale medier, at Jamie Foxx' familie 'forbereder sig på det værste' efter hans sygdom. Men i virkeligheden har han været udskrevet i flere uger, fortæller hans datter nu

En Twitter-side med to millioner følgere spredte sig tidligere på ugen lynhurtigt, da de kunne fortælle, at Jamie Foxx' familie 'forberedte sig på det værste', efter han blev indlagt for en måned siden.

Det var baseret på kilder tæt på ham, kunne profilen fortælle, og det spredte sig derfor til rigtige nyhedsmedier.

Problemet er bare, at det slet ikke var rigtigt. Der var tale om vaskeægte 'fake news'.

Opdateringer om Jamie Foxx' tilstand er udelukkende kommet fra hans datter løbende, og nu har hun valgt at dele en story på Instagram, hvor hun henviser til den falske nyhed og skriver:

'Opdatering fra familien: Vi er kede af at se, hvordan medierne løber afsted. Min far har været udskrevet fra hospitalet i flere uger, mens han kommer sig. Faktisk spillede han pickleball i går!', skriver hun og takker samtidig for alles bønner og deres støtte.

Herefter kommer hun med en teaser for, hvad fremtiden bringer:

'Vi har en spændende arbejdsnyhed i næste uge også!'

Jamie Foxx blev indlagt for en måned siden efter det, familien beskrev som en 'sundhedsmæssig komplikation'.

Efterfølgende var han indlagt i et ukendt tidsrum, hvor spekulationerne om hans helbred hurtigt begyndte at løbe løbsk. Det kulminerede så i Twitter-siden Daily Louds opslag, hvor de fik det til at lyde, som om stjernen var døden nær.

De har efterfølgende undskyldt i et opslag på Twitter, hvor de forklarer, at de havde en kilde, som de stolede på, men som viste sig at være falsk.