Charlize Theron voksede op under apartheid, måtte modtage terapi for at styre sin vrede og så sin mor dræbe sin far.

I dag er hun blandt verdens højestlønnede skuespillere efter roller i hits som 'Monster', 'Mad Max' og 'Djævelens advokat', men at hun endte som stjerne, kan tilskrives et tilfældigt møde, da hun blev afvist i banken.