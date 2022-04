Fanger Heard i løgn

Et makeupmærke har meldt sig på banen i Johnny Depp og Amber Heard retssagen. Mærket har meldt ud, at Heard har løjet

Makeupmærket 'Milani' har fanget skuespilleren Amber Heard i en løgn.

Det drejer sig om en påstand, der blev fremlagt ved den igangværende retssag om bagvaskelse mellem Johnny Depp og Amber Heard.

I følge mediet New York Post skulle Heard have forklaret, at hun var nødt til at gå rundt med en concealer. Mere bestemt concealeren 'Conceal + Perfect All-in-One Kit'.

Amber Heards advokat, Elaine Bredehoft, viser her den concealer, som Heard angiveligt brugte til at skjule sine blå mærker. Foto: Ritzau Scanpix

Angiveligt var hun nødt til at bruge concealeren for at dække de blå mærker, Depp havde påført hende.

Men nu har mærket altså meldt ud og forklaret, at den concealer slet ikke fandtes i de år, Heard angiveligt skulle have brugt den.

På TikTok

Det har virksomheden blandt andet gjort klart i en TikTok-video.

I videoen ser man klip fra retssagen og et billede af omtalte concealer med teksten:

'De angivelige fysiske overgreb skulle have fundet sted mellem 2014 og 2016.'

'De blev skilt i 2016.'

'Makeuppaletten blev lanceret i 2017'.'

Desuden tilføjer mærket i en kommentar:

'Vi her for at komme med 'facts' om sagen'.

Lort i sengen

Retssagen har fået en del opmærksomhed, da anklagerne de to parter er kommet med mod hinanden, bestemt ikke har været trivielle.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Depp for eksempel anklager Heard for at have skidt i deres seng. Det skete i forbindelse med et skænderi, hvor Heard viste et billede af parrets seng med, hvad Depp tror, kun kan være menneskeafføring.