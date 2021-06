Fans ellevilde: Nu vil han sælge makeup

Den britiske popstjerne Harry Styles vil nu udvide sit CV med et helt nyt foretagende.

I hvert fald har den 27-årige Styles, der i forvejen både gør sig i sang, skuespil og modelarbejde, ifølge US Weekly oprettet et firma, der skal sælge kosmetik og parfume.

Ifølge mediet står Harry Styles angivet som virksomhedens direktør sammen med Emma Spring, som i næsten et årti har været hans personlige assistent.

Virksomheden har fået navnet Pleased As Holdings Limited.

Fans går amok

Og selvom oplysningerne om det nye foretagende er sparsomme, har tusindvis af stjernens fans allerede begejstret været ved tasterne på Twitter.

'Parfume og kosmetik? Hold kæft lige nu, oh my god, jeg er så begejstret', skriver en fan.

'Vent, er det her en joke, eller er det virkeligt, for at se frem til det her vil bogstaveligt talt gøre mit liv ti gange bedre', skriver en anden.

Harry Styles er da heller ikke bange for at være i kontakt med sin feminine side. I efteråret blev han således den første mand nogensinde til at pryde forsiden af modemagasinet Vogue og endda iført kjole.

