Fans forvirrede: - Hun er ikke til at kende

Natten til mandag var alverdens musikere samlet ved Grammy Awards i Los Angeles i USA.

På scenen var også popdronningen Madonna, der har har gang i karriere på femte årti og netop annonceret en stort anlagt verdensturné,der også slår vejen forbi Danmark.

Sådan så Madonna ud for 5 år siden da hun ærede Aretha Franklin ved at tale om sig selv

Men online var det ikke alle, der lige med det samme kunne genkende den 65-årige legende.

For det er ikke alle, der lader til at bifalde, at folk ændrer udseende i tak med at de bliver ældre eller bruger deres frie vilje på at få lavet skøndhedsindgreb.

Således undrer flere sig over Madonnas udseende.

'Hvilken magisk besværgelse er der blevet brugt for at skabe Madonna nye ansigt? Jeg er så forvirret', skriver én.

'Sidder og ser Grammys, og Madonna er ikke til at kende. Jeg ville helt ærligt ikke have vidst, det var Madonna, hvis de ikke havde sagt det. Jeg tror det er botoxen', skriver en anden.

'Jeg ville ønske, hun aldrig havde pillet ved sit ansigt. Der var ingen grund til det. Hun ville være ældet så smukt'.

Kritikken preller af

Madonna selv lader til at være ubekymret over menige menneskers meninger på internettet.

I sin tale til showet, satte hun ord på, hvordan hun igennem årtier har forsøgt at gå forrest i kampen for rebelske typers ret til at tage plads i offentligheden.

- Hvis de kalder dig, chokerende, skandaløs, problematisk eller provokerende eller farlig, har du stensikkert fat i noget!

- Jeg er her for at sige tak til alle rebellerne derude, der baner vejen, og tager al skraldet for det hele. I skal vide, at jeres frygtløshed ikke går ubemærket hen. I er set, hørt og mest af alt er i værdsat, lød det fra scenen.