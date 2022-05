Fans går amok: Endnu en kærlighedserklæring?

Et billede af fem små bogstaver på halsen af Pete Davidson har i den grad fået fans til at spekulere i, om der er tale om endnu en kærlighedserklæring til kæresten Kim Kardashian og nu også hendes fire børn.

Det skriver Page Six.

Et billede viser angiveligt initialerne 'KNSCP', hvilket flere mener står for 'Kim' efterfulgt af 'North, Saint, Chicago og Psalm', der er navnene på Kim Kardashians fire børn, som hun har med eksmanden, Kanye West.

Glad for blæk

Hvis tatoveringen er en kærlighedserklæring og hyldest til Kim Kardashian, så er det ikke første gang, at Pete Davidson foreviger sin kærlighed til verdensstjernen.

Det er dog første gang, at hendes børn bliver foreviget på hans krop.

Davidson har tidligere fået tatoveret 'My girl Is A Lawyer' på kroppen, som er en henvisning til Kim Kardasians forsøg på at skabe sig en advokatkarriere. Et studie, som Kim Kardashian havde svært ved at komme igennem, da en eksamen drillede, men fjerde gang var lykkens gang.

Page Six har forsøgt at få en kommentar fra Pete Davidson og Kim Kardashian til tatoveringen på halsen, men det har i skrivende stund ikke været muligt. Derfor er det uvist, hvorvidt tatoveringen er en hyldest Kardashian og børnene.