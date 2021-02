Fans går amok: Han er tilbage

Hvis du for nyligt har rullet gennem det sociale medie TikTok, så kender du nok allerede til den seneste store trend.

'Tell Me.... Without Telling Me'-udfordring er gået viralt på TikTok, hvor brugere på mediet beder andre om at dele personlige meninger og overbevisninger uden direkte at omtale emnet.

Nu er den kendte skuespiller Ed Westwick fra tv-serien 'Gossip Girl' hoppet med på dillen, hvor han udfordrer de mange 'Gossip Girl'-fans på TikTok til at deltage.

I videoen bringer Ed Westwick den ikoniske figur Chuck Bass tilbage med den enkelte sætning.

- Jeg er Chuck Bass.

- Fortæl mig, at du har set 'Gossip Girl' uden faktisk at fortælle mig, at du har set 'Gossip Girl', siger Ed Westwick i videoen, hvor han ligeledes udfordrer andre:

'Jeg udfordrer dig til at lave denne video, brug hashtagget #StitchEd, så jeg kan se dit forsøg, og jeg vil reagere på nogle af mine favoritter', skriver han i opslaget til sin video.

Siden udgivelsen har mere en 27 millioner set videoen, og flere har deltaget i udfordringen, mens det vælter ind med kommentarer fra begejstrede fans.

Det er lidt mere end 12 år siden, at den populære tv-serie 'Gossip Girl' havde premiere, og det er otte år siden, at sidste afsnit i serien blev sendt. Nu dukker der en ny generation af rige unge fra New York op på skærmen igen.

