Fans går amok over detalje: De er enorme

Intet mindre end en størrelse 51.

Det er, hvad den kendte tv-kok Gordon Ramsay bruger i sko.

Det afslørede 54-årige Ramsay i et interview i det britiske morgen-show This Morning, som han medvirkede i onsdag morgen for at fortælle om sin nye rolle som vært på gameshowet Bank Balace, hvor deltagerne kæmper om at vinde så mange penge som muligt ved at svare rigtigt på spørgsmål og stable guldbarre ovenpå hinanden.

I den forbindelse jokede han med, at han let kunne få deltagerne til at ryge ud af kurs af en helt særlig årsag.

Stjernekok tordner: - Skrid ad helvede til

- Når de ikke kan komme på deres svar, så skal de putte en straf op på pladen, og jeg ved bare, at den kommer til at tippe, siger Ramsay i interviewet og fortsætter:

- Jeg bruger størrelse 51 i sko. Så jeg går rundt i Bank Balance på listetæer. Jeg prøver hverken at nyse, trække vejret eller gøre det mindste (...) Det er meget nervepirrende.

I interviewet afslørede Gordon Ramsay, at han i den grad har store fødder. Foto: Getty Images

Fans i svime

Og netop udmelding omkring skostørrelsen har fået en lang række af den kendte koks fans til tasterne på de sociale medier.

'Wow... Vent lige. Bruger Gordon Ramsay størrelse 51 i sko?', skriver en begejstret fan på Twitter.

'Gordon Ramsay har lige lavet et interview i This Morning, og den eneste information jeg fik med fra det interview er, at han bruger størrelse 51 i sko', skriver en anden, mens det lyder fra en tredje:

'Er det virkelig seriøst, at han bruger størrelse 51'?.

Slut efter 10 år

Med en størrelse 51 har Ramsay da også væsentligt større fødder end gennemsnittet for en britisk mand, som er på 43.

Programmet Bank Balance har premiere onsdag aften dansk tid på BBC.