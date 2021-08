Fans går amok over dette billede

Et billede af en amerikansk politibetjent fra Morgan County Sheriffs Office bliver lige nu delt vidt og bredt på de sociale medier.

Det er der en helt særlig grund til.

Mange har nemlig ikke kunnet undgå at bemærke den slående lighed, der er imellem betjenten og den kendte skuespiller Dwayne Johnson, som er bedst kendt som The Rock.

Ligheden er da også blevet bemærket på Morgan Sheriffs Office egen Facebook-side.

Her delte politikredsen for omkring to uger siden et billede af to af deres betjente, og kort efter strømmede det ind med tusindvis af beskeder fra fans, der mente, at den ene betjent ved navn Eric Fields havde en slående lighed med The Rock.

'Den eneste forskel mellem denne betjent og Dwayne Johnson... Tænder. God klon', skriver en.

'Snak om at have en dobbeltgænger', skriver en anden.

'The Rock arbejder åbenbart hos Morgan Conty Sheriffs Office', lyder det fra en tredje.

Bedøm selv ligheden herunder:

Dwayne Johnson er blandt andet kendt fra 'Fast and the Furios'-filmene. Foto: Phillip Faraone/Getty Images

En stående joke

De mange beskeder er ikke gået ubemærket hen hos Morgan County Sheriffs Office, og siden har de da også delt flere billeder af betjenten.

Fields selv har da også bemærket de mange kommentarer, og i et interview med Fox fortæller han, at det ikke er første gang, han har fået at vide, at han ligner The Rock.

- Det har altid været en stående joke, at jeg ligner The Rock - eller Vin Diesel, og jeg griner bare med, siger han i interviewet.

- Min kone elsker det, siger han videre med et grin.

Eric Fields har valgt at benytte den fornyede opmærksomhed til at sætte fokus på en indsamling, han har oprettet.

Overskuddet fra indsamlingen skal gå til folk, der har sygdommen ALS (amyotrofisk lateral sklerose, red.).