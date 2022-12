Fans går amok: Pludselig var stjernen der

For store fans af tv-serien 'Venner' er det nok lidt af en drøm at blive fotograferet i den ikoniske orange sofa fra serien. Men at en af de helt store stjerner så pludselig dukker op på billedet, slår sandsynligvis deres vildeste 'Venner'-fantasi.

Den oplevelse fik flere fans af hitserien, da Courtney Cox, som spiller Monica Geller, dukkede op i Warner Bros'-studierne, hvor sofaen er udstillet.

Her gemte hun sig bag sofaen, og når fans satte sig for at blive fotograferet, sprang hun frem og 'photobombede'.

Øjeblikket har hun delt i en video på Instagram, som i den grad har fået folk til tasterne.

'Det her er fuldstændig fantastisk', skriver en følger, mens flere andre tilsyneladende har svært ved at holde tårerne tilbage - ligesom flere af Courteney Cox' 'ofre' i videoen.

'Hvorfor græder jeg lige nu?', skriver en følger eksempelvis.

'Hvorfor er det her ikke sket for mig? Jeg græder lige nu med de her mennesker', skriver en anden.

Smadrer internettet

Det er ikke første gang, Courteney Cox får et kommentarspor til at gløde.

Sammen med sine kolleger fra 'Venner' har hun flere gange decideret smadret internettet med genforeningsbilleder. For eksempel da Courteney Cox og Matthew Perry delte et billede fra en privat frokost.

Eller da Jennifer Aniston for et par år siden snuppede rekorden for hurtigst at få en million likes på et billede, hvor alle seks 'Venner'-stjerner var samlet.

'Venner' var dog ikke kun populær på grund af de seks hovedkarakterer. Flere ikoniske biroller har også sat sig fast hos de mange fans, og her kan du læse mere om, hvad der skete med dem efter serien.