Fans går amok: Udgiver endelig nyt album

Kanye West har søndag udgivet sit tiende studiealbum.

Albummet er opkaldt efter rapperens afdøde mor, der hed Donda West. Efter længere tid uden udgivelser er Kanye West gået bersærk, og har smidt hele 108 minutters musik, fordelt på 27 forskellige sange, ud på sit nye album.

Fans i ekstase

På Twitter har mange fans skyndt sig til tasterne for at skrive om album udgivelsen.

Og begejstringen er nem at spore hos de mange fans.

Over et år forsinket

Albummet var ellers planlagt til at udkomme i juli 2020, men blev udskudt adskillige gange. Tidligere på sommeren meldte 'Def Jam', at albummet ville udkomme d. 23 juli, men det skete heller ikke.

Apple Music og Itunes havde sat albummet til at udkomme i mellem den sjette og 15. august, men det blev altså 29. august, der var den endelige dato for udgivelsen.

Store features

På albummet har Kanye West fået selskab af en lang række stjerner heriblandt, Jay-Z, The Weeknd, Travis Scott og den nu afdøde Pop Smoke.

Selve albummets cover er ikke særlig sindsoprivende. Det er blot et helt sort billede.