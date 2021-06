Fans i chok over ligheden: 'Er det mig?'

En lokal tankstation i Tennessee, USA, vækker lige nu stor opsigt på de sociale medier.

Det sker, efter de har delt et særligt billede på deres Facebook- og Instagram-profil, som efterfølgende har taget internettet fuldstændig med storm.

Flere har nemlig bemærket, at kvinden på billedet i den grad ligner den kendte skuespiller og komiker Amy Schumer.

'Hvem siger, at kvinder ikke kan køre i lastbil? Big River-chaufføren Amelia stoppede hos os i morges for at indlevere sine Cranking The Hog Reward Points,' lyder det blandt andet i opslaget, hvor de ligeledes joker med den dråbe-tatovering, kvinden har ved øjet.

Schumer reagerer

Billedet har også nået Amy Schumer selv, og hun er i chok over, hvor stor ligheden er imellem hende og billedet.

'Vent. Hvad sker der på den tankstation? Mig,' skriver hun på Twitter, hvor flere andre kendte også har været ved tasterne.

'Det her er Amy Schumer,' skriver forfatteren Kimberly Nicole Foster eksempelvis.

Tweetet har samtidig efterladt flere fans noget forvirrede.

Mens flere er overbeviste om, at der er tale om en dobbeltgænger, er der også flere, der spekulerer i, om det hele blot er en stor joke, og om der er tale om et photoshoppet billede eller et såkaldt meme.

Amy Schumer har selv kommenteret det virale tweet. Foto: Danny Moloshok/Ritzau Scanpix

'The Celina Truck Stop er meget tydeligt en parodi-konto, og helt ærligt så er det en meget sjov en. Jeg er overrasket over, at mange af dem, der deler det her virale tweet ikke har fanget det endnu,' skriver en for eksempel.

Hvad der er op og ned, har The Celina Truck Stop dog endnu ikke givet et klart svar på.