Fans i oprør over morgendans i g-streng : 'Er det virkelig hende?'

Det virker, som om 63-årige Madonna går igennem en eller anden form for identitetskrise for tiden, eller også har hun simpelthen bare i en sen alder fundet ud af, at det er sjovt at lægge afklædte videoer eller billeder op på de sociale medier, når nu man ikke længere formår at lave verdenshits i samme grad som tidligere.

Hun har længe vakt opsigt og både begejstret og forarget med sine meget afklæde billeder og videoer på især Instagram (læs mere her og her).

Men på det seneste er hun også begyndt at lægge en del bemærkelsesværdige videoer op på det sociale medie TikTok, hvor hun i høj grad benytter sig af de mange - ofte sjove - muligheder for at ændre udseende ved hjælp af filtre.

Faktisk i en grad, så mange følgere og fans stiller spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er Madonna selv, der optræder på videoer og billeder i hendes navn.

Senest mente mange, at hun efterhånden 'ligner en Kardashian'.

G-streng og silkekorset

Kommentarerne er dog stukket helt af, efter at Madonna forleden lagde en video op på TikTok, hvor hun forkæler sine fans med en langsom dans iført g-streng med blonder, et sort silkekorset og halskæder med krucifikser. Her vugger hun hofterne fra side til side med et udtryksløst blik i ansigtet, der qua det meget glatte ansigt og alle fregnerne formentlig er prydet med et filter.

Mange fans bemærker i kommentarfeltet til videoen, at den blev lagt op i de tidlige morgentimer amerikansk tid, mens andre trygler stjernen om at holde igen med det udfordrende indhold, der efterhånden er blevet mere reglen end undtagelsen.

'Madonna klokken 5 om morgenen', skriver en følger.

'Klokken er næsten 6 om morgenen Madonna, hvad laver du', spørger en anden.

En tredje skriver: 'Jeg ELSKER Madonna, men seriøst - hvad er der sket med hende på det seneste?'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Er det hende?

Visse brugere sætter endda spørgsmålstegn ved, om det er overhovedet er Madonna i videoen:

'Jeg er så forvirret. Er det her virkelig Madonna? Eller er det nogen, som har betalt millioner for at ligne Madonna?'´, skriver en følger.

'Er det virkelig hende?!?', spørger en anden.

Det er dog ikke alle, der er oprørte over Madonnas video.

'I smadrer hende, men jeg håber, at jeg har lige så meget selvtillid, når jeg kommer i hendes alder', skriver en 45-årig.

'Nogle af jer professionelle menneskehadere: Hun ser godt ud i forhold til sin alder. Hun er Madonna. Bøj jer i respekt', mener en anden fan.

Dronningen af filtre

Madonnas glatte udseende har i nyere tid fået fans til at titulere hende 'dronningen af filtre' eller endda 'dronningen af Photoshop'. Hun har hele 17,8 mio. følgere på Instagram og 1,8 mio. af slagsen på TikTok.

Madonna er af flere også blevet opfordret til at dele fotos og videoer uden brug af filter - især af følgere på hendes egen alder, der ikke mener, det er nødvendigt at pynte sig med snydefiltre.

På trods af adskillige rygter om, at der også er tale om plastikkirurgi, har Madonna indtil videre nægtet at be- eller afkræfte, om hun har været under kniven.

Ifølge The Mirror har det amerikanske medie The Heat skrevet, at Madonna angiveligt ikke klar til at droppe musikken, men at hun i sin fremtoning blot reagerer på, at hele musikbranchen er så ungdomsfikseret.