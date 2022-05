Fans i oprør: Svines til på nettet

Der bliver skudt skrapt efter Chris Brown på Twitter.

Torsdag kunne tabloidmediet TMZ berette, at Rihanna og hendes kæreste, A$AP Rocky, var blevet forældre til en lille dreng.

Kendisparret har i skrivende stund ikke bekræftet den glædelige nyhed, men det vælter fortsat ind med lykønskninger til Rihanna og A$AP Rocky på de sociale medier.

Også fra Rihannas ekskæreste Chris Brown, og det har fået Twitter til at koge.

Kort efter nyheden om sangerindens nyfødte dreng skrev Chris Brown følgende i en nu slettet Instagram-story:

'TILLYKKE' efterfulgt af emojis, der viste et par bedende hænder, et rødt hjerte og en gravid kvinde.

Rihanna-lejren tolker denne story som en lykønskning til den verdensberømte sangerinde, og det er ikke faldet i god jord.

'Den samme mand (Chris Brown, red.), der bankede hende (Rihanna, red.) sønder og sammen', skriver en bruger.

'Chris Brown har ingen ret til at skrive tillykke til vores dronning Riri', lyder ordene fra en anden.

Massevis af mennesker er altså rasende på manden bag hittet 'Run It', men der er også dem, der synes godt om den mulige lykønskning.

'Og hvad så? Hvad er problemet? De elskede hinanden, og det hele blev godt, efter han blev anklaget. Hun sad i retten og forsvarede ham! I er alle for meget!!', beretter en bruger.

Chris Brown og Rihanna har tidligere været kærester. Foto: Alex Gallardo/Ritzau Scanpix

Bankede Rihanna

Grunden til, at dedikerede Rihanna-fans er rasende på Chris Brown, er, at han tilbage i 2009 blev dømt for at have tævet Rihanna gul og blå. På daværende tidspunkt var kendisserne kærester.

Det endte med at koste Chris Brown fem års betinget fængsel, men parret fandt senere sammen igen og lavede blandt andet musik sammen.

Derudover har den mandlige hitmager tidligere udtalt, at Rihanna har tilgivet ham for den vold, som han altså blev dømt for.

Parret begyndte at date i 2008 og afbrød til sidst forholdet endeligt i 2013.