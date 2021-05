Fans i svime: Ikke til at kende efter operation

Elliot Page viser for første gang sin krop frem, efter at han har fået fjernet brysterne som led i sin transformation fra kvinde til mand

Det vakte stor opsigt og overskrifter verden over, da skuespiller Elliot Page - der tidligere var kendt som kvinde under navnet Ellen Page - i december sidste år stod offentligt frem og fortalte, at hun var transseksuel og fra nu af hed Elliot.

Siden da har Elliot Page gennemgået en større forvandling, hvilket blandt andet har betydet, at skuespilleren, der især er kendt fra filmen 'Juno', har fået fjernet sine bryster ved en operation tidligere på året.

For første gang nogensinde viser Elliot Page nu resultatet af den operation frem.

Det sker på Instagram, hvor han har delt et billede, hvor han står i badebukser ved en pool.

Under billedet, der i skrivende stund har fået over to millioner likes, vælter det ind med rosende ord til den 34-årige skuespiller.

'OMG! Yes. Og se lige det smil', lyder det fra skuespiller Emmy Raver.

'Det ser så godt ud', skriver skuespiller Jordan Claire Robbins.

'Dude. Jeg kan se, hvorfor du smadrede mig til den træning', lyder det fra skuespiller Justin Cornwell, mens en lang række fans også roser ham for det nye udseende og hans store mod.

Sådan så skuespilleren ud, inden han sprang ud. Foto: Danny Moloshok/Ritzau Scanpix

Vigtigt at tale om

Elliot Page har for nylig talt åbent om, at han virkelig har kæmpet med sit mentale helbred, inden han sidste år sprang ud og fortalte, at han er transseksuel.

I forbindelse med sin transformation fra kvinde til mand har Page i et interview med Vanity Fair fortalt, at han er vokset op og har 'følt sig som en dreng' fra et tidligt stadie, men at han i mange år følte, at han skulle se ud på en bestemt måde for at forfølge sin karriere som skuespiller.

Elliot Page har gennemgået en stor forvandling. Foto: Faye Sadou/Retna Ltd /MediaPunch

I dag har han det dog bedre end nogensinde, fortalte han i interviewet.

- For første gang i jeg ved ikke hvor lang tid, har jeg virkelig haft mulighed for at være mig selv, være min egen, være produktiv og være kreativ.

Efter Elliot Page sprang ud, valgte han og konen Emma Porter at blive skilt efter tre års ægteskab.