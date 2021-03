Fans i svime: 'Jeg græder'

Miley Cyrus har delt et følelsesladet brev, som har fået hendes følgere til tasterne

Det er 15 år siden, popstjernen Miley Cyrus slog igennem i Disney-serien 'Hannah Montana', men selvom hun siden har gjort en ihærdig indsats for at smide sit Disney-image, er der stadig fans, der husker hendes alter ego.

Det ses tydeligt på de knap tre millioner likes, den 28-årige sanger har indkasseret for et opslag på Instagram, hvor hun har delt et brev, hun har skrevet til karakteren Hannah Montana.

'Kære Hannah Montana, jeg elsker dig stadig 15 år senere', skriver hun til opslaget, der er et billede af et langt, håndskrevet brev.

I brevet takker hun blandt andet Hannah Montana for alt det, de har været igennem sammen og de muligheder, karakteren gav hende.

Hun skriver også, at hun stadig føler sig tæt knyttet til Hanna Montana.

Brød pludselig sammen

'Selvom du bliver set som et 'alter ego', så var der i virkeligheden et tidspunkt i mit liv, hvor du havde mere af min identitet i din handske, end jeg havde i mine bare hænder', skriver hun.

Se brevet i sin fulde længde i opslaget nedenfor ...

Og den dybfølte hilsen til den fiktive karakter har da også fået kommentarsporet til at gløde.

'Jeg græder', skriver flere fans ganske kortfattet, mens andre sætter lidt flere ord på:

'Jeg er en voksen kvinde, jeg er en voksen kvinde. Lige meget, jeg græder og streamer den første episode, så snart jeg kommer hjem', skriver en.

'Hun vil altid være i vores hjerter, tak for så meget magi', skriver en anden følger.

Serien 'Hannah Montana', der foruden Miley Cyrus har hendes far, Billy Ray Cyrus, på rollelisten, kørte på Disney Channel fra 2006 til 2011.

Det var særligt Miley Cyrus' optræden i musikvideoen til nummeret 'Wrecking Ball', hvor hun var helt nøgen, der fik verdens øjne op for, at hun ikke længere var den uskyldige Disney-stjerne, man kendte hende som. Læs om den og andre vilde musikvideoer her (+).