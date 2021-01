Fans i svime: Verdensstjerne viser million-ring

Gwen Stefani viser sin prangende forlovelsesring frem, der vurderes til at koste over tre millioner kroner

Den amerikanske sangstjerne Gwen Stefani blev forlovet tilbage i oktober, da countrymusikeren Blake Shelton gik på knæ.

Nu viser hun sin prangende ring frem på Instagram, der ifølge Hellomagazine, er hele 500.000 dollars værd - svarende til lidt over tre millioner danske kroner.

Den dyre ring består af en stor diamant i midten med to mindre diamanter på hver side.

Efter fem år afslører de kæmpe nyhed

I opslaget går fans i svime over den vilde ring og overøser Stefani med lykønskninger:

'Er din hånd tung? Hvilken sten!'

'Sand kærlighed!'

'Jeg er så glad på jeres vegne!'

Shelton gik på knæ med den dyre ring fem år efter parret begyndte at date.

Parret mødtes til The Voice, hvor Blake siden har haft svært ved at skjule sin kærlighed til Stefani.

Ringen kunne også ses på Stefanis finger i showet 'Home & Family'. Foto: Paul Archuleta/Getty Images

Ikke alle er dog lige begejstrede over ringen.

'At pege på en stor diamantring for at prale med rigdom, når så mange mennesker er arbejdsløse og har det svært, er virkelig flabet,' skriver en i opslaget.

Udsat for nethad på grund af sangtekst