Fans i svime

Russell Crowe betog verdenen, da han i rollen som Maximus gjorde sig som gladiator i filmen af samme navn fra 2000.

Og hvor det forleden var Bruce Willis, der vendte tilbage til et af de ikoniske steder fra 'Die Hard', er det nu Crowe, der vender tilbage i manegen.

Det sker med ordene: 'Tager børnene tilbage og ser mit gamle kontor'.

Der er naturligvis tale om Colosseum i Rom, hvor han netop nu filmer 'The Pope's Exorcist'.

Rollen som Maximus gav Russell Crowe en Oscar for bedste skuespiller, ligesom 'Gladiator' selv vandt en Oscar for bedste film.

Russell Crowe i rollen som Maximus i 'Gladiator'. Foto: Getty Images

'Har du spist ham?'

Gensynet med Maximus i Colosseum er naturligvis guf for skuespillernes mange fans.

- Det er stadig en af mine yndlingsfilm, skriver en.

- Legende, skriver en anden.

- Russell Crowe, din legende, skriver en tredje.

En fjerde kan dog ikke holde sig tilbage:

- Det ser ud, som om du har spist Maximus Aurelius, skriver en fjerde.

Og turen rundt i Rom stoppede ikke her. Senere tog han kæresten, Britney Theriot, 31, og sønnerne, Charles, 18, og Tennyson, 16, til et smut for at se Trevifontænen, der blev beskrevet med ordene 'et af mine favoritsteder i universet'.