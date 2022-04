Fans i vildrede: Nu bekræfter han

Det vakte i den grad opsigt, da popstjernen Britney Spears mandag gik til tasterne og afslørede, at hun er gravid, og at hun og Sam Asghari venter deres første fælles barn.

Opslaget har dog fået en del af hendes fans til at spekulere i, hvorvidt hun egentlig er gravid, eller om der er tale om en joke.

'Jeg tabte mig så meget for at tage på ferie på Maui, men kun for at tage det hele på igen, Jeg tænkte: Hvad sker der med min mave? Min mand sagde: Du er madgravid, dit fjollehoved! Så tog jeg en graviditetstest ... og, øhhhh, altså ... jeg skal have en baby,' lød det blandt andet i opslaget, der altså fik fans til at spekulere i, hvorvidt der var noget om snakken eller ej.

Men nu bekræfter Britney Spears' forlovede også, at den er god nok.

Det sker i et opslag på Instagram.

'Ægteskab og børn er en naturlig del af et stærkt forhold fuld af kærlighed og respekt. Faderskabet er noget, jeg altid har glædet mig til, og jeg tager det ikke let. Det er det vigtigste job, jeg kommer til at få', lyder det i opslaget.

Måtte ikke få børn

40-årige Britney Spears har de seneste mange år været under sin fars stramme kontrol i forbindelse med det værgemål, hun har været underlagt.

Hun har i den forbindelse forklaret, at hun havde et stort ønske om at få flere børn, men at hendes far, Jamie Spears, forbød hende det under værgemålet.

- Jeg vil gerne kunne blive gravid og få en baby. Jeg fik at vide, at jeg ikke måtte blive gift. Jeg har en spiral, men dette såkaldte team vil ikke lade mig tage til lægen for at få den fjernet, fordi de ikke vil have, at jeg får flere børn. Dette værgemål gør mere skade end gavn, har hun tidligere udtalt.

Spears blev forlovet med Sam Asghari i september sidste år, to måneder inden hendes værgemål blev ophævet.

Britney Spears er i dag ude af sin fars kontrol. Foto: Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx

Spears har i forvejen de to sønner, Sean og Jayden, på henholdsvis 15 og 16 år med sin tidligere ægtemand, Kevin Federline.

