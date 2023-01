Fans kimede politiet ned: Nu reagerer Britney Spears

Det er nok de færreste af os, der kommer til at opleve, at politiet rykker ud til vores bopæl, hvis vi sletter vores profil på Instagram.

Men ikke desto mindre var det det, der skete for popikonet Britney Spears for nylig. Ifølge en talsperson hos politiet i Ventura havde Spears slettet sin Instagram-profil, hvilket hun har gjort utallige gange, men denne gang førte det ifølge politiet til stribevis af opkald fra fans, der var bekymrede for deres idols velbefindende - og det fik politiet til at rykke.

Nu reagerer hovedpersonen selv på oplevelsen. Det sker på Twitter, hvor Britney Spears kommer med en opsang til sine fans.

'Jeg elsker mine fans, men den her gang gik tingene lidt for vidt, og mit privatliv blev krænket,' skriver Spears og fortsætter:

'Det føltes, som om jeg blev 'gaslightet' og mobbet, da historien ramte medierne, fortsætter popidoltet.

Hun afslutter opslaget med at skrive, at hun håber, at hendes fans vil respektere hendes privatliv i fremtiden.

Politiet fortæller ifølge TMZ, at de indfandt sig ved popstjernens hjem omkring klokken 23 tirsdag aften, og det var ifølge mediets kilder til stor ulejlighed for Britney Spears, der ifølge mediet blev direkte irriteret over, at hun skulle tjekkes op på af myndighederne.

Det er ikke første gang, Spears' fans går til yderligheder for at vise opbakning til stjernen.

Kort før nytår måtte hendes ægtemand, Sam Asghari, tage bladet fra munden og afvise de grove spekulationer fra fans om, at han skulle have overtaget kontrollen over sin hustru.