Fans stak fingre i hans øjne: Fik infektion

Har man set HBO-hittet 'Game of Thrones', vil man måske kunne huske det frygtelige skæbne, der overgår Pedro Pascals karakter Oberyn Martell i sæson fire.

Under en kamp med kolossen Gregor 'The Mountain' Clegane får Oberyn Martell splattet sine øjne ud af mastodonten, som slutter af med at kvase kraniet på ham.

Og i et nyt interview med The Hollywood Reporter fortæller Pedro Pascal, at det var en scene, som fans gerne ville genskabe, når de mødte Pedro Pascal og skulle have taget billeder med ham.

- Jeg kan huske - på grund af 'Game of Thrones' og måden min karakter dør på - at folk i begyndelsen var rigtig glade for selfies med deres tommelfingre i mine øjne, siger Pedro Pascal og fortsætter:

- I starten var jeg bare så oprigtigt glad for karakterens succes i showet, at jeg lod folk gøre det. Og så i New York af alle steder! Men så kan jeg også bare huske, at jeg endte med at rage en øjeninfektion til mig.

Pedro Pascal er et af de absolut hotteste navne i Hollywood. Foruden sin hovedrolle i 'The Madalorian', er Pedro Pascal også en af hovedrollerne i den populære 'The Last of Us' på HBO Max. Foto: HBO Max

Skal filme med dansk stjerne

Tidligere på måneden kom det frem, at Pedro Pascal også er millimeter fra at have underskrevet en kontrakt om at være med i efterfølgeren af kæmpehittet 'Gladiator'.

Det skrev Hollywood-mediet Deadline.

Ifølge mediet er Pedro Pascal gået ind i de sidste skridt i forhandlingerne, før han sætter sin underskrift på dokumentet, der sikrer ham en rolle i filmen.

Det vides endnu ikke, hvilken rolle han skal spille. Lidt mere ved man om danske Connie Nielsen, der naturligvis vender tilbage i sin rolle som Lucilla, som hun også spillede i den oprindelige 'Gladiator'.

På rollelisten til filmen ses allerede stjerner som Paul Mescal, Denzel Washington, Berry Keoghan og Joseph Quinn.

Den originale 'Gladiator' blev nomineret til ikke mindre end 12 Oscar-statuetter, hvoraf den vandt 5, heriblandt den mest prestigefyldte af dem alle: bedste film.

