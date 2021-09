Fans undrer sig: Helt knust

Sarah Jessica Parker har i modsætning til sine kollegaer fra 'Sex and The City' endnu ikke delt noget opslag om Willie Garsons død, men det er der en god grund til

Uden Stanford Blatch ingen Carrie Bradshaw.

Makkerparret var en stor del af serien 'Sex and The City', og sorgen over Willie Garsons alt for tidlige død som 57-årig har også været at mærke hos alle, der var involveret i serien.

Dog har fans undret sig over, at Sarah Jessica Parker ikke har delt noget på de sociale medier om vennens død, men det er der en grund til.

Den kendte skuespiller filmer lige nu serien 'And just like that', der er en slags fortsættelse af 'Sex and The City'. Hun skriver til et opslag fra Chris Noth, der spiller Mr. Big, at hun 'ikke er klar' til at tale om vennens død.

Chris Noth havde lagt et opslag op med et billede af Willie Garson, hvor han har skrevet 'Willie' med hjerte-emojier.

Til det har skuespilleren reageret med en kort linje.

'Tak, sødeste Chris. Jeg er stadig ikke klar,' lyder det i kommentaren.

På Instagram har Willie Garsons søn delt et længere opslag, hvor han hylder sin nu afdøde far.

'Jeg elsker dig så meget, far. Hvil i fred, og jeg er så glad for, at du fik delt alle dine eventyr med mig og kunne nå så meget. Jeg er så stolt af dig,' skriver Nathen Garson blandt andet.

Flere af Willie Garsons tidligere kollegaer har kommenteret dødsfaldet på de sociale medier. Blandt andre Cynthia Nixon (seriens Miranda), der skriver, at hun er dybt, dybt ked af tabet af Garson.

Også Kim Cattrell (der spiller Samantha i serien) sørger over dødsfaldet.

Willie Garson blev bare 57 år gammel, og han var blandt de skuespillere, der blev kendt og berømt for deres medvirken i 'Sex and the City'. Se hvordan det er gået med de andre birolle-stjerner i fra serien her.