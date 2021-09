Fans undrer sig: Hun ligner ikke sig selv

Et nyt foto af 'Beverly Hills 90210'-stjernen har gjort kommentarsporet rødglødende

Da Tori Spelling lagde et foto op på Instagram for nylig, havde hun nok ikke forudset det ramaskrig, fotografiet ville udløse blandt hendes 1,5 millioner følgere.

Skuespillerinden, der bedst er kendt for sin rolle som Donna Martin i 'Beverly Hills 90210', har taget en selfie sammen med 'Jersey Shore'- stjernen Snooki.

I billedteksten kan man læse:

'Min rodede bedsteveninde... faktisk er vi duoen, du aldrig vidste, du havde brug for. @snooki, du er måske min tvillingeflamme (men lavere). Jeg elsker den måde, vi giver hinanden mulighed for at være vores autentiske jeg. Kys og kram.'

Intet opsigtsvækkende, vel?

Men når man lader øjnene glide hen over kommentarsporet, er der mange, der påpeger, at den 48-årige kendis ikke længere ligner sig selv.

Hvem er du?

Mange af kommentarerne fra Tori Spellings følgere går således på hendes udseende.

'Undskyld, men hvem er blondinen?', spørger en med henvisning til 'Beverly Hills 90210'-stjernen.

En anden skriver:

'Wow, Tori ligner ikke sig selv mere.'

Forsvarer stjernen

Det kan godt være, at mange af kommentarerne omkring skuespillerindens nye udseende er negative, men ikke alle er enige.

Andre forsvarer nemlig Tori Spellings makeover:

'Helt ærligt ser Tori Spelling fantastisk ud! Godt for dig! Hvordan du bruger dine penge, er din egen sag!', skriver en følger.

'Tori, jeg sværger, at du bliver yngre for hvert år! Du ser fabelagtig ud!', skriver en anden.