Far dræbt: Nu er flugtbilisten dømt

Rapperen Nicki Minajs far blev i februar 2021 dræbt af en flugtbilist. Nu er den 71-årige mand blevet idømt et års fængsel

Efter mere end et år er sagen mod den mand, der kørte Nicki Minajs far ihjel, nu afsluttet.

Den 71-årige flugtbilist har fået sin dom, som lyder på et års fængsel, seks måneders fratagelse af kørekortet samt en bøde på 5000 dollars, hvilket svarer til 36.500 kroner.

Det skriver TMZ.

Ulykken fandt sted i februar sidste år, hvor 71-årige Charles Polevich ramte 64-årige Robert Minaj med sine bil, hvorefter han stak af fra stedet.

Derefter forsøgte han at gemme bilen i en garage på sin grund, som politiet senere fandt. Han er derfor både dømt for at forlade ulykkesstedet samt for at forsøge at gemme bevismateriale i form af bilen.

Anklageren havde nedlagt påstand om op mod syv års fængsel, men det endte altså blot med en dom på et enkelt års tremmeruskeri for flugtbilisten.

Nicki Minaj var knust efter drabet på sin far, og det tog næsten tre måneder, før hun selv offentligt reagerede på dødsfaldet.

'Selvom jeg stadig ikke kan få mig selv til at tale om min fars død endnu, kan jeg sige, at det har været det mest ødelæggende tab, jeg har oplevet i mit liv,' skrev hun dengang på sin hjemmeside.