Far til 11 indrømmer: Her er min største fortrydelse

Nick Cannon har et tolvte barn på vej, og nu indrømmer han, at de mange unger får ham til at føle, at han ikke er der nok for alle sine børn

Når man er så viril og forplantningsdygtig, som den amerikanske komiker, rapper og tv-vært Nick Cannon, så kan det åbenbart være svært ikke at formere sig konstant.

Og det har han gjort - til overflod. 11 børn er det indtil videre blevet til - med et tolvte på vej.

Man skulle mene, Nick Cannon nok burde have set den komme, og derfor skulle have undladt at skyde 'Canon'en' af så ofte, og Nick Cannon erkender da også nu, at han har dårlig samvittighed.

Det sker i programmet 'The Checkup with Dr. Angus' på streamingplatformen Paramount+.

- Som en far med en masse børn, er min største skyld, at jeg ikke tilbringer nok tid med alle mine børn, siger Cannon, 42, i programmet.

Hans tolvte barn bærer Alyssa Scott netop nu rundt på inde i maven.

- For det første arbejder jeg konstant. For det andet forsøger jeg at gøre for mange ting på samme tid, supplerer Cannon.

Nægtede sønnen kemo

Han forklarer også i programmet, hvorfor han og Alyssa Scott ikke ville have kemoterapi til sønnen Zen, der døde med kræft i hjernen for et år siden.

- At forestille dig din søn tilsluttet alle de slanger og maskiner var hjerteskærende. Selv i en kort periode kunne jeg ikke forestille mig, at han skulle have så megen kemo, lyder det fra Nick Cannon.

Lægerne havde dog udtalt, at kemoen næppe ville forbedre livskvaliteten hos Zen, ligesom det ikke ville kunne forlænge purkens liv i særlig grad.