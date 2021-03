Faren lå død i en uge

Den verdenskendte sanger og skuespiller Demi Lovato har på trods af en strålende karriere ikke haft et let liv.

I en ny YouTube-dokumentar ved navn 'Dancing With the Devil' åbner hun op om de mange svære perioder, hun har været igennem.

Ny dokumentar chokerer: Voldtaget og overfaldet

Udover at hun åbner op om kampen ud af misbrug og en overdosis, som nær tog livet af hende, fortæller hun også om det svære og ikke-eksisterende forhold til sin nu afdøde far.

Lå død i en uge

Hendes far, Patrick Lovato, døde i juni 2013, og det har sat sine spor, fortæller hun i dokumentaren.

Da faren døde, havde han og Demi Lovato ikke haft et godt forhold længe, og der gik over en uge fra faderens død, til han blev fundet.

Den nu 28-årige verdensstjerne fortæller, at faderens død i den grad har givet hende ar på sjælen.

Ukendt dødsårsag

- Hans død var meget kompliceret, fordi vi ikke helt ved, hvad han døde af. Det eneste, vi ved, er, at da hans krop blev fundet, var den var gået for meget i forrådnelse til, at vi kunne have en åben kiste.

- Mit misbrug reddede mit liv

- Vi havde ikke et tæt forhold, så vi var ikke tætte, da jeg voksede op. Hele mit liv har jeg længes efter det forhold med ham, men jeg hadede ham, fordi han var misbruger og alkoholiker og voldelig over for min mor, fortæller hun om nogle af de ting, hun måtte overvære i hjemmet som barn.

Droppede kontakten

Derfor droppede hun kontakten med ham, da hun oplevede, at det gjorde mere skade end gavn at have ham i sit liv.

- Det var min største frygt for ham. At han endte helt alene, og det gjorde han. Han døde alene.

- Hver sommer tænker jeg på, om det mon er i dag, som er dagen, hvor han døde. Eller er det i morgen, lyder nogle af de mange tanker.

Demi Lovato har på grund af sine egne udfordringer med anoreksi, stoffer, alkohol og psykisk sygdom hele vejen gennem sin karriere opfordret sine fans til at tage mentalt helbred alvorligt.