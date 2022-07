Fatter det ikke

Den britiske hitmaskine Charlie XCX fatter ikke de popstjerner, der har behov for at fremstå som om, de er helt almindelige mennesker.

- Jeg har altid været forvirret over dette ønske (blandt popstjerner, red.) om at fortælle alle, hvad du fik til morgenmad, og at 'jo mere ægte, du er, jo mere autentisk er du'. Jeg tror ikke rigtig, det er sandt - jeg foretrækker mine popstjerner dæmoniske og skøre og utilgængelige, siger Charlie XCX i et interview med australske Vogue.

I interviewet fortæller hun også om sit eget forhold til sine idoler i begyndelsen af karrieren.

- Da jeg var yngre, var jeg til møder hos pladeselskaber, som ville sige: 'Du skal børste dit hår og sørge for, at piger kan lide dig!' Det fandt jeg ret morsomt. Jeg børstede aldrig mit hår og nægtede at smile på billeder, og pladeselskabet ville sige: 'Hvem tror du, der kommer til at købe dit album?' Jeg svarede: 'Det ved jeg ikke, tosser som mig.'

Succes trods uglet hår

29-årige Charlie XCX, med det borgerlige navn Charlotte Emma Aitchison, har udgivet fem albums siden 2013. Hun har vundet over 20 forskellige priser og blandt andet været nomineret til to Grammys, fem MTV Music Video Awards og en enkelt Brit Award.

Og på trods af det uglede hår blev singlen 'Boom Clap' i 2014 hendes første top 10-single på den amerikanske Billboard Hot 100, og hendes 'Crash'-album fra i år har ligget nummer et i både Storbritannien, Irland og Australien.

