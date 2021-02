'Fede fritimer'-stjernen Dustin Diamond er død - blev 44 år

Det har i den seneste tid stået klart, at Dustin Diamond ikke havde lang tid tilbage.

Den 44-årige skuespiller, der især er kendt for rollen som Samuel 'Screech' Powers i tv-serien 'Saved by the Bell' - på dansk 'Fede fritimer' - har kæmpet mod lungekræft i fjerde stadie, og det ville kræve et mirakel, hvis han skulle vinde kæmpen mod sygdommen.

Det mirakel udeblev desværre, og mandag morgen amerikansk tid døde han. Det bekræfter en repræsentant for skuespilleren over for TMZ og Variety, mens hans manager, Roger Paul, bekræfter den triste nyhed over for Rolling Stone.

- Han blev diagnosticeret med denne brutale, ubarmhjertige type af ondartet kræft for bare tre uger siden. I løbet af den tid spredte den sig hurtigt gennem hele systemet. Den eneste nåde, den viste, var den skarpe og hurtige aflivning. Dustin led ikke, og han var ikke nødt til at ligge i smerte. Det er vi taknemmelige for, siger manageren til sidstnævnte medie.

Ifølge TMZ havde Dustin Diamond sin kæreste ved sin side, da han gik bort.

Flere medier kunne i januar fortælle, at skuespilleren var blevet ramt af lungekræft og var startet i kemobehandling. Men hans liv stod altså ikke til at redde.

Dustin Diamond i 2015, da han mødte op i retten. Foto: Dana Ferguson/Ritzau Scanpix

Det gik hurtigt ned ad bakke for Dustin Diamond, efter hans karriere som skuespiller reelt set sluttede med 'Saved by the Bell'. Efterfølgende begyndte han at lave standup og medvirkede i en række gameshows som 'The Weakest Link' og 'Celebrity Boxing'.

Det er dog primært skandaler, der har skaffet ham overskrifter i de seneste år. Senest i sommeren 2015, hvor han blev kendt skyldig i knivstikkeri og idømt fire måneders fængsel.