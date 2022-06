Fejden fortsætter: Meghan går i clinch med sin halvsøster

Fejden fortsætter i familien Markle.

Hertuginde Meghan langer nu ud efter sin halvsøster Samantha Markles anlagte injuriesag og anmoder retten om at afvise den.

- Domstole er ikke udstyret til at bedømme legitimiteten af en persons følelser om deres barndom og forhold. Det burde en domstol heller ikke være, skriver hertuginde Meghans advokater i retsdokumenterne, som E! News er kommet i besiddelse af.

- Denne tvist hører slet ikke hjemme i en retssal, understreger advokaterne på vegne af hertuginden.

Modsvaret kommer, efter at Samantha Markle har sagsøgt sin celebre halvsøster for æreskrænkelser og for at lyve.

I et opsigtsvækkende interview med den amerikanske talkshowdronning Oprah Winfrey beskrev hertuginde Meghan sig som enebarn, og at hun ville have ønsket, at hun havde søskende.

Det er faldet især Samantha Markle, men også halvbroren Thomas Markle Jr. for brystet.

Falsk fortælling

Ifølge Samantha Markle skyldes hertuginde Meghans udmelding, at 'de så ikke kunne blande sig eller modsige den falske fortælling og eventyrlige livshistorie, hertuginde Meghan lavede', lød det

Hertuginde Meghan, Samantha Markle og Thomas Markle Jr. har samme far, men de har ifølge hertuginden aldrig haft andet til fælles.

Der er henholdsvis 15 og 17 års aldersforskel mellem den 40-årige hertuginde og halvbroren, Thomas Markle Jr., og halvsøsteren, Samantha Markle.

- Vi udnævner ikke juryer til at afgøre, om to personer er tæt på hinanden eller ej, eller hvorvidt man føler, at man er vokset op som enebarn eller ej, lyder det fra hertuginde Meghans advokater.

Også hertugindes forhold til faren, Thomas Markle, er ikke-eksisterende, efter at han har udtalt sig kritisk om hende og hendes mand, prins Harry.