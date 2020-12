Fejrer 45 år som ædru i nytåret

Anthony Hopkins fortæller sine 2,5 mio følgere, at han var ved at drikke sig ihjel

Mange ædru alkoholikere har fået et godt liv, efter de tog den store beslutning.

En af dem er Hollywoodskuespilleren Anthony Hopkins, som for 45 år siden var så langt ude, at han var ved at dø.

Anthony Hopkins er bl.a. kendt for sin rolle i 'Ondskabens Øjne', hvor han spiller seriemorderen og kannibalen, lægen Hannibal Lecter - en rolle han fik en Oscar for. Foto: Orion Pictures/Ritzau Scanpix

På sin Instagramprofil fortæller han nu sine 2,5 mio. følgere i en video, at han næsten drak sig selv ihjel.

'Jeg vil ikke prædike, men pludselig så jeg lyset og hørte spørgsmålet i mit indre: 'Vil du leve eller dø?'. Og lige der besluttede jeg mig for, at jeg ville leve.'

Den nu 83-årige Oscar-vinder beretter i videoen om den ting, der fik ham til at lægge sprutten på hylden, skriver Aftonbladet.

'I år har været et tought år - fyldt med sorg og ensomhed for mange, mange mennesker. Men for 45 år siden fik jeg et wake-up-call,' fortæller han indledningsvist.

Skuespilleren fortæller, at han den gang var på katastrofekurs og drak hjernen ud dagligt.

'Men efter mit wake-uo-call, hvor jeg pludselig oplevede lede ved mig selv og alkoholen, har mit liv været fantastisk. Selvfølgelig har jeg sure dage - og dage med tvivl, men i dag som den gang er mit mantra: Hold ud'.

Anthony Hopkins, der i 1993 blev adlet og derfor kan kalde sig Sir Anthony, fylder 83 nytårsaften, og hans 'bøn' for det nye år er, at folk ikke må give op.

'Fortsæt kampen. Fortsæt med at kæmpe. Vær modig. Der er mægtige kræfter, som vil hjælpe dig. Disse tanker har holdt mig oprejst hele mit liv, og det er alt, hvad jeg har at sige til jer - ud over 'Godt nytår'. Det nye år vil blive det bedste år. Tak.'