Fejrer meget special dag: 'Har aldrig haft det bedre'

Mange har måske givet sig i kast med en såkaldt 'hvid januar'.

Og altså ikke forstået på den måde, at man indleder et omsiggribende kokainmisbrug. Nej, konceptet går ud på, at man holder sig helt og aldeles fra alkohol efter december, hvor den for mange ikke har fået for lidt af de våde varer.

Men Reality-stjernen Kyle Richards, der er kendt fra serien 'Real Housewives of Beverly hills', tager konceptet lidt længere.

I et opslag på hendes Instagram-profil har hun nemlig delt et selfie ledsaget af en tekst, hvor hun fejrer, at hun nu har være alkoholfri i et år.

Annonce:

'Der er flere ting, der ledte mig frem til beslutningen om, at jeg ikke længere ville drikke. Først og fremmest følte jeg ikke, at jeg var et sted, hvor jeg havde lyst til at være. Jeg lyttede derfor til mit hjerte, og beskeden stod klart for mig. det gav mig ikke længere noget. Hverken fysisk, mentalt eller spirituelt'. skriver tv-stjernen og fortsætter:

'Jeg har aldrig haft det bedre fysisk eller følt mig mere vågen rent mentalt'.

Snakker stadig for meget

Hun understreger i opslaget, at hun aldrig havde et alkohol-problem, og det da heller ikke er fordi, at hun er sluppet for alle følgevirkningerne, der ofte kan følge med en skøn brandert.

'Jeg deler stadig alt for m eget ud af mig selv, men jeg har bare ikke tømmermænd, hvor jeg går og tlnker over det, længere. Jeg har også lært, at jeg stadig gør dumme ting, og stadig slår mig selv oven i hovedet over det'.

Tidligere på måneden måtte Kyle Richards også ty til Instagram for at sende en besked til sine millioner af følgere. det rygtedes nemlig, at hun og ægtemanden, Mauricio Umansky, skal skilles. Den historie kan du læse her.