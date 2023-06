Femårig død efter bilulykke: YouTube-stjerner efterforskes

Matteo Di Pietro er under efterforskning for uagtsomt manddrab i trafikken, efter at han under en videooptagelse sammen med sine venner kørte hasarderet i en Lambourghini SUV og kørte en dreng ihjel

Det på de kanter populære italienske YouTube-kollektiv The Borderline, der på nærmest Jackass-agtig manér udfører til tider vilde udfordringer på video, skulle i en af deres mange happenings til kanalen for nylig køre i en lækker Lamborghini SUV 50 timer i træk og have det sjovt.

I stedet endte en lille femårig dreng, Manuel Proietti, med at miste livet, da Lambourghinien 14. juni i en forstad til Rom torpederede den minibil, drengen sad i.

Nu er sportsvognens 20-årige fører, YouTube-stjernen Matteo Di Pietro, under hovedefterforskning for at have ført bilen groft uansvarligt, ligesom de fire øvrige i bilen efterforskes i forhold til deres eventuelle rolle i ulykken.

Samtlige fem youtubere, som sad i sportsvognen, har f.eks.fået beslaglagt deres telefoner som led i efterforskningen.

Det skriver svenske Aftonbladet.

Italiens transportminister, Matteo Salvini, lægger i kølvandet på ulykken op til, at man kan ndføre nye love mod filmning af videoer i trafikken med henblik på indtjening, men 'at man ikke kan gøre noget mod dumhed'. Foto: Ritzau Scanpix

Sagen har fået stor medieopmærksomhed i Italien, blandt andet fordi Matteo Di Pietro ifølge nyhedsbureauet Ansa kørte alt for stærkt og hasarderet, ligesom flere lokale medier hævder, at YouTube-stjernen er blevet testet positiv for cannabis.

Sidstnævnte er dog ikke endeligt bekræftet.

I minibilen befandt en mor, hendes fireårige datter og femårige søn sig. Sidstnævnte overlevede altså ikke sammenstødet med den langt større Lambourghini og døde på vej til hospitalet, mens de to førstnævnte fik alvorlige skader.

Du kan se den totalskadede bil, som familien sad i, hos The Guardian her.

The Borderline, der har 600.000 abonnenter på YouTube og 300.000 følgere på det populære sociale medie TikTok, har nu draget konsekvensen af den ulykkelige sag.

I en meddelelse på YouTube meddeler kollektivet således, at man lukker ned for sine sociale medier og YouTube-kanalen. Permanent, angiveligt.

'Tragedien, der er sket, er så dyb, at den gør det moralsk umuligt for os at fortsætte', lyder det blandt andet.