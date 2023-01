Festivalsvindler er tilbage

Billy McFarland, manden bag den berygtede Fyre Festival, er tilbage med et nyt koncept

I 2017 blev Billy McFarland berømt og berygtet for at arrangere Fyre Festival.

Deltagerne blev lovet dyr champagne på stranden, nogle af de største musiknavne og eksklusive omgivelser på en lille ø i Bahamas. Men det viste sig at være svindel. Festivalsgæsterne blev lovet guld og grønne skove, men da de ankom blev de mødt af nødhjælpstelte, og maden var mere eller mindre ikkeeksiterende.

Han blev idømt seks års fængsel for bedrageri, og frisk fra fire år bag tremmer er han nu tilbage - med et nyt koncept.

- Jeg talte med nogen i går, og de sagde 'Du kan kravle ned i et hul og dø, eller du kan gå ud og forsøge at gøre noget og bare ikke love nogle resultater, siger Billy McFarland til NBC.

Billy McFarlands nye projekt hedder PYRT, og skal bruges til at starte events, blandt andet luksuriøse ø-events, der henvender sig til influencere og kreative personer, der har det sjovt på Bahamas. Han understreger, at der ikke er tale om endnu en festival, og, at han vil dæmpe forventningerne.

Intet har ændret sig

Tidligere medarbejdere, der arbejdede for svindleren bag den katastrofale Fyre Festival, advarer folk.

- Billy er stadig Billy. Han bruger andre ord, men sælger den samme ting, siger Shiuan Deng, der var tidligere produktdesigner i virksomheden Fyre Media, der stod bag Fyre Festival, til NBC.

Sparet op i 20 år

Den katastrofale festival har haft store økonomiske konsekvenser for både gæster og investorer.

Joe Nemeth var blandt andet investor for Billy McFarlands Fyre Festival, luksusfordelsklubben Magnises og billetsiden NYC VIP Access. I retten fortalte han, at Billy McFarland havde 'ødelagt livet økonomisk for ham og hans kone'.

- Det tog mig 20 år at spare 180.000 dollars op, sagde Nemeth i retten.

McFarland blev også dømt for at stå bag fup-billetsiden NYC VIP Access, hvor han lovede gæsterne eksklusive events blandt andet Victoria's Secret Fashion Show.

I juni 2018 blev McFarland dømt til at betale to af festivalgæsterne hele 2,5 millioner dollars svarende til 16 millioner kroner.

